Зупинка допомоги Україні може стати фатальною помилкою для Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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"Я більш ніж впевнений, що підтримка українського народу не в голові Трампа, Джей Ді Венса чи когось з його оточення. Вона в головах американського народу. Якщо Трамп зупинить повністю допомогу Україні, то це для нього буде фатальною помилкою", – припустив він.

"Україна зможе домовитись"

Павло Нарожний вважає, що рішенням про припинення допомоги Україні Трамп може втратити значну кількість підтримки серед республіканців, адже серед них є підтримка нашої держави. У них зараз є внутрішні конфлікти.

Тому навряд чи нова адміністрація президента США зупинить допомогу Україні. За словами військового експерта, наша держава домовиться. Питання полягатиме лише у тому, як це фінансувати.

Або це буде в форматі ленд-лізу, про який у Сенаті є проєкт закону. Можливо, це буде фінансування за допомогою арештованих активів, значна кількість яких не в США, а в Європі. Питання, наскільки європейці готові піти на те, щоб розморозити ці активи і передати їх Україні. Можливо, це буде фінансування з боку ЄС. Але впевнений, що ми зможемо домовитись із США,

– сказав він.

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що США можуть зменшити допомогу Україні, щоб Європа виділяла більше коштів.