Американский дипломат убежден, что Эмануэль Макрон прав и не надо убирать различные опции со стола. В частности, Запад не должен исключать введение наземных войск. Он пояснил, что это не означает, что войска надо вводить сейчас. Говорится о том, чтобы не убирать опцию со стола.

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Волкер сказал, как страны НАТО могут сбивать ракеты и дроны Кремля

Курт Волкер также прокомментировал идею прямого участия в противовоздушной обороне Украины.

Он отметил, что партнеры поставляют оружие и боеприпасы для ПВО Украины, однако реальность такова, что страны НАТО граничат с Украиной. В частности, Польша, Словакия, Румыния, Венгрия. И уже были случаи, когда ракеты пролетали над воздушным пространством Польши. Волкер отметил, что ракеты и дроны нацелены на мирное население.

Таким образом, странам НАТО вполне разумно начать думать о том, чтобы помогать уничтожать эти ракеты и беспилотники, которые атакуют гражданское население, как гуманитарный жест и расширение системы противовоздушной обороны НАТО, поскольку на самом деле они также представляют опасность для Альянса,

– заявил американский дипломат.

Он пояснил, что нет причин, по которым НАТО не должно это учитывать. По словам Волкера:

это могут быть подразделения ПВО в странах НАТО,

или это могут быть подразделения ПВО в стратегических точках в Украине.

"Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, безопасности судоходства", – рассказал экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине.

Он добавил, что не видит ничего плохого в том, чтобы Украина имела небольшой контингент войск противовоздушной обороны. Волкер предположил, что, возможно, французов, которые могли бы защитить небо.

Также Волкер ответил на вопрос, будут ли они теми, кто "нажмет на кнопку" и запустит ракету-перехватчик.

"Можно сделать это так, или можно привести свои войска, свою технику, сидеть там с украинцами, проводить всю работу по наведению на цель... Это детали. Дело в том, что мы могли бы принимать гораздо более непосредственное участие в защите гражданского населения, чем сейчас", – подытожил политик.

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Польша не сбила ракету над своей территорией