Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном интервью 24 Каналу отреагировала на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, которое недавно произошло во время массированной атаки врага по территории нашего государства. Она считает, что любое время пребывания такого объекта в пространстве страны-члена НАТО недопустимо.

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Должны ли страны НАТО сбивать подобные вражеские цели

Как сказала немецкий политик, европейские страны НАТО, такие как Польша, должны сбивать российские ракеты над своей территорией, когда они пролетают над ними.

По ее словам, она была очень шокирована, когда услышала, что, поляки сказали, что наблюдали за этим и видели, что ракета возвращается в украинское воздушное пространство.

Российская ракета вошла в польское воздушное пространство. К тому же это воздушное пространство страны НАТО. И поэтому сигнал для Путина должен быть: "Нет, нет никакой терпимости к подобным инцидентам, или это одна секунда, или 39 секунд, или пять минут",

– подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадель.

Евродепутат отметила, что ответ на подобные воздушные нападения должен быть нормальным явлением, ведь прежде всего это касается защиты.

Поэтому, по ее словам, сбивание воздушных целей России на территории Альянса вряд ли будет "сигналом для Путина".

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши Россией: главное