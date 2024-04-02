Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відреагувала на порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, яке нещодавно відбулося під час масованої атаки ворога по території нашої держави. Вона вважає, що будь-який час перебування такого об'єкта у просторі країни-члена НАТО є неприпустимим.

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Чи повинні країни НАТО збивати подібні ворожі цілі

Як сказала німецька політикиня, європейські країни НАТО, такі як Польща, мають збивати російські ракети над своєю територією, коли вони пролітають над ними.

За її словами, вона була дуже шокована, коли почула, що, поляки сказали, що спостерігали за цим і бачили, що ракета повертається до українського повітряного простору.

Російська ракета увійшла у польський повітряний простір. До того ж це повітряний простір країни НАТО. І тому сигнал для Путіна має бути: "Ні, немає ніякої терпимості до подібних інцидентів, чи це одна секунда, чи 39 секунд, чи п'ять хвилин",

– наголосила Віола фон Крамон-Таубадель.

Євродепутатка зауважила, що відповідь на подібні повітряні напади має бути нормальним явищем, адже перш за все це стосується захисту.

Тому, за її словами, збиття повітряних цілей Росії на території Альянсу навряд чи буде "сигналом для Путіна".

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