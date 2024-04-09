Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне активно меняют тактику ударов еще с августа прошлого года.
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Какая сейчас тактика ударов в России
Как отметил Храпчинский, сейчас оккупанты запускают максимальное количество ракет в одно место. А через некоторое время делают повторный удар аэробаллистическими ракетами. Такое фиксировали во время атак по Западу Украины.
Россияне пытаются пробить нашу систему ПВО благодаря большому количеству ракет, которые направлены в одно место. Они увидели, что массированные обстрелы по всей территории Украины не удаются, потому что ПВО хорошо отрабатывает,
– сказал Храпчинский.
Именно поэтому Украина продолжает работать над усилением собственной ПВО. Будет больше различных зенитных ракетных комплексов – будет еще лучшая защита.
Также сейчас можно увидеть, что Россия чаще использует баллистические ракеты. Параллельно идут обстрелы прифронтовой и пограничной зоны с тактической авиации, с которой запускают ракеты малого и среднего радиуса действия, а также – авиабомбы.
Обстрелы Украины: кратко
- В ночь на 20 апреля Россия запустила 20 "Шахедов" по Украине. Летели они с двух направлений: мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска из России. Силы ПВО сбили все "Шахеды".
- Под угрозой находился Стрый, что на Львовщине. В 3:55 в Воздушных силах написали, что группа Шахедов направляется во Львовскую область. В 5:37 объявили об отбое тревоги.
- Недавно Германия выступила с инициативой по поиску ЗРК для Украины. Там будут работать над усилением украинской ПВО.