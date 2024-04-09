Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни активно змінюють тактику ударів ще з серпня минулого року.
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Яка зараз тактика ударів в Росії
Як наголосив Храпчинськй, зараз окупанти запускають максимальну кількість ракет в одне місце. А через деякий час роблять повторний удар аеробалістичними ракетами. Таке фіксували під час атак по Заходу України.
Росіяни намагаються пробити нашу систему ППО завдяки великій кількості ракет, які направлені в одне місце. Вони побачили, що масовані обстріли по всій території України не вдаються, бо ППО добре відпрацьовує,
– сказав Храпчинський.
Саме тому Україна продовжує працювати над посиленням власної ППО. Буде більше різних зенітних ракетних комплексів – буде ще кращий захист.
Також зараз можна побачити, що Росія частіше використовує балістичні ракети. Паралельно йдуть обстріли прифронтової та прикордонної зони з тактичної авіації, з якої запускають ракети малого та середнього радіуса дії, а також – авіабомби.
Обстріли України: коротко
- В ніч на 20 квітня Росія запустила 20 "Шахедів" по Україні. Летіли вони з двох напрямків: мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та з Приморсько-Ахтарська з Росії. Сили ППО збили усі "Шахеди".
- Під загрозою перебував Стрий, що на Львівщині. О 3:55 в Повітряних силах написали, що група Шахедів прямує до Львівської області. О 5:37 оголосили про відбій тривоги.
- Нещодавно Німеччина виступила з ініціативою щодо пошуку ЗРК для України. Там працюватимуть над посиленням української ППО.