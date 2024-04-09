Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни активно змінюють тактику ударів ще з серпня минулого року.

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Яка зараз тактика ударів в Росії

Як наголосив Храпчинськй, зараз окупанти запускають максимальну кількість ракет в одне місце. А через деякий час роблять повторний удар аеробалістичними ракетами. Таке фіксували під час атак по Заходу України.

Росіяни намагаються пробити нашу систему ППО завдяки великій кількості ракет, які направлені в одне місце. Вони побачили, що масовані обстріли по всій території України не вдаються, бо ППО добре відпрацьовує,

– сказав Храпчинський.

Саме тому Україна продовжує працювати над посиленням власної ППО. Буде більше різних зенітних ракетних комплексів – буде ще кращий захист.

Також зараз можна побачити, що Росія частіше використовує балістичні ракети. Паралельно йдуть обстріли прифронтової та прикордонної зони з тактичної авіації, з якої запускають ракети малого та середнього радіуса дії, а також – авіабомби.

Обстріли України: коротко