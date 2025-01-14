В помещении ТЦК могут лишь ограничить использование средств связи. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Могут ли ТЦК забирать мобильные телефоны

По словам Козак, сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права забирать телефоны. Однако следует учитывать, что помещение ТЦК является режимным объектом, где проводятся работы с определенным документооборотом. Кроме этого, там есть компьютеры, имеющие ограниченный доступ.

Сразу говорю, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют. Но надо учитывать, что само помещение РТЦК – это режимный объект,

– говорит Козак.

В связи с этим законным требованием сотрудника ТЦК будет определить место общения с военнообязанным гражданином в помещении. Козак добавляет, что такое помещение должно быть в каждом территориальном центре комплектования.

Ранее в Сухопутных войсках также рассказали, что в функции работников ТЦК не входит задержание граждан во время оповещения. Это могут делать только представители полиции.