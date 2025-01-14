Про це на пресконференції повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Чи можуть ТЦК забирати мобільні телефони

За словами Козак, співробітники територіальних центрів комплектування не мають права забирати телефони. Проте, за її словами, варто враховувати, що приміщення ТЦК є режимним об'єктом і там проводяться роботи з документообігом категоризованого грифу. Окрім цього, там є комп'ютери, що мають обмежений доступ.

У зв'язку з цим законною вимогою співробітника ТЦК буде визначення місця спілкування з військовозобов'язаним громадянином. Козак додає, що таке приміщення має бути в кожному територіальному центрі комплектування.