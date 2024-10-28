Имеют ли право представители правоохранительных органов и ТЦК входить в частные помещения без согласия владельцев для вручения повесток, разбираемся анализируя законодательство, а также объяснения юристов.

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Могут ли ТЦК заходить на частную территорию

Сразу отметим, что это возможно только при определенных условиях.

"Украинским законодательством определено, при каких условиях в частности представители правоохранительных органов имеют право заходить в частное жилье. Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет", – отметил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, оповещения и в дальнейшем будут проводить на блокпостах, во время проверок на улице и в общественных местах.

В то же время, соответствии с законодательством, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение.

"Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов", – добавил Селезнев.

Адвокат по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Оксана Доготер заверила, что массовые мобилизационные проверки возле концертов, на базарах и в ресторанах тоже законны.

У нас сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки, проверять документы где угодно и когда угодно. Но они должны быть в сопровождении полиции (если в дальнейшем проводится задержание), иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток от своего руководства и также от военно-государственной администрации,

- отметила Доготер.

Могут ли ТЦК заходить на территорию дома

Адвокат Екатерина Анищенко также отметила, что руководствуясь украинским законодательством, представители ТЦК имеют право вручать повестку военнообязанным непосредственно на его месте жительства.

Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки,

– отметила Анищенко.

По ее словам, они могут проникнуть в жилище в пределах установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в том числе повесток на призыв, но только соблюдая права и свободы граждан и в соответствии с законами страны.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. А гражданин в свою очередь имеет право проверить эти документы", – объяснила юрист.

Важноэти действия возможны только с предварительного согласия или по предупреждению владельца жилья, ведь проникновение без разрешения на частную территорию может нарушить право граждан, в частности, вызвать негативную реакцию. Поэтому стоит действовать согласно своим правам и требовать официальные документы в случае такой ситуации.