Чи мають право представники правоохоронних органів та ТЦК входити до приватних помешкань без згоди власників для вручення повісток, розбираємось аналізуючи законодавство, а також пояснення юристів.

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Чи можуть ТЦК заходити на приватну територію

Відразу наголосимо, що це можоиво лише за певних умов.

"Українським законодавством визначено, за яких умов зокрема представники правоохоронних органів мають право заходити до приватного житла. Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде", – зазначив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, оповіщення й надалі проводитимуть на блокпостах, під час перевірок на вулиці та у громадських місцях.

Водночас, відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення.

"Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів", – додав Селезньов.

Рейди теж законні

Адвокат з військового та кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Оксана Доготер запевнила, що масові мобілізаційні перевірки біля концертів, на базарах та в ресторанах теж законні.

У нас співробітники ТЦК мають право вручати повістки, перевіряти документи будь-де та будь-коли. Але вони мають бути у супроводі поліції (якщо надалі проводиться затримання), мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток від свого керівництва та також від військово-державної адміністрації,

— зазначила Доготер.

Чи можуть ТЦК заходити на територію дому

Адвокатка Катерина Аніщенко також зауважила, що керуючись українським законодавством, представники ТЦК мають право вручати повістку військовозобов'язаним безпосередньо на його місці проживання.

Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки,

– зазначила Аніщенко.

За її словами, вони можуть проникнути до житла у межах встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, у тому числі повісток на призов, але лише дотримуючись прав і свобод громадян та відповідно до законів країни.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. А громадянин своєю чергою має право перевірити ці документи", – пояснила юристка.

Важливо! Ці дії можливі лише з попередньої згоди чи за попередженням власника житла, адже проникнення без дозволу на приватну територію може порушити право громадян, зокрема, викликати негативну реакцію. Тому варто діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи у разі такої ситуації.