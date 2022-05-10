Могут ли в ближайшее время отменить комендантский час в отдельных регионах: ответ МВД

С началом войны во всех регионах Украины установили ночной комендантский час. Это позволяет стражам порядка, в частности, выявлять диверсантов. Поэтому не стоит ожидать отмены комендантского часа.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, успешно прошли 8 и 9 мая, которые были напряжены для правоохранителей. Ведь полиция работала в усиленном режиме, потому что ожидала провокаций и диверсий.

"Мы рекомендовали необходимые ограничения для комендантского часа для большинства территории Украины. Некоторые регионы, расположенные возле регионов боевых действий, самостоятельно увеличивали срок комендантского часа", – подчеркнул министр.

Монастырский заверил, что впоследствии станет ясно, что комендантское время себя оправдало.

Он позволяет избежать возможности проникновения диверсионных групп, в том числе на территории центральных и западных областей. Поэтому я думаю, что нам еще придется какое-то время жить с комендантским часом,

– считает он.

По мнению министра, еще рано говорить о полной отмене комендантского часа в определенных территориях, в том числе и там, где не ведутся боевые действия.

"Потому что до сих пор существует большая опасность. И этим не нужно пренебрегать. Комендантский час позволяет правоохранителям отрабатывать все опасности и проверять группы людей", – подытожил он.

Кстати, в конце апреля украинские полицейские задержали вероятных корректировщиков после обстрела многоэтажки в Киеве. Подозреваемые фотографировали последствия ракетного удара по Шевченковскому району.

А в Харькове контрразведка СБУ разоблачила майора полиции, передававшему России данные о военных и гражданских объектах в городе. Мужчина получил такое задание от сотрудников ФСБ. Вражеского агента задержали.

Кроме того, Государственное бюро расследований проверяет более 11 тысяч граждан России, въехавших перед войной в Украину и вовремя не покинувших ее территорию. По их словам, эти люди могли способствовать или же до сих пор способствуют спецслужбам России.

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