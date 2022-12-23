Отпуск для военных во время военного положения: важный закон вступил в силу

С сегодняшнего дня, 23 декабря, у украинских воинов есть возможность взять отпуск на 10 дней во время прохождения службы в ВСУ. Соответствующий закон №8081 вступил в силу.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность для военных взять отпуск. Об этом уже сообщило издание "Голос Украины", а это значит, что документ вступил в силу.

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Детали закона об отпусках военным

В документе говорится, что даже несмотря на военное положение, военные смогут брать часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Важно, что денежное довольствие будет сохраняться.

Каждый из отпусков должен длиться не дольше 10 календарных дней. Однако это без учета времени, необходимого для проездки в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, поездка в один конец не должна длиться более двух суток.

В то же время следует отметить, что военнослужащий Вооруженных Сил сможет взять отпуск во время года только в том случае, если в его подразделении отсутствуют не более 30% от общей численности военнослужащих определенной категории.

Накануне этот законопроект приняла Верховная Рада

Еще в начале декабря стало известно, что украинские парламентарии приняли большинством голосов законопроект №8081 об отпусках военнослужащим. В поддержку этой инициативы нажали зеленые кнопки 269 народных избранников из разных фракций и депутатских групп.

Кроме того, к теме украинского законодательства напомним, что Рада усилила наказание для военных. Секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко объяснил некоторые нюансы этого закона рассказал о том, за какие преступления военнослужащие будут нести усиленное наказание.