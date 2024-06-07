В каких случаях ТЦК может направить на медосмотр после обновления данных

В Минобороны ответили, могут ли человека направить на прохождение ВВК сразу после обновления данных и могут ли вручить повестку на прохождение ВВК на улице.

Стоит отметить, что ВВК во время военного положения надо проходить раз в год. А в мирное время – раз в 5 лет.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации: в ТЦК рассказали, сколько нужно времени для принятия решения

Могут ли направить на прохождение ВВК сразу после обновления данных

В Минобороны заявили, что в теории ТЦК и СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинский осмотр ВВК, если он не проходил такой осмотр каждые 5 лет.

Однако в ведомстве уточнили, что целесообразно принимать решение о призыве гражданина на военную службу уже после анализа всех полученных данных о военнообязанных и резервистов, которые придут обновлять свои персональные данные.

Могут ли вручить повестку на прохождение ВВК на улице

Сейчас законодательство не предусматривает "вручение повестки для прохождения ВВК". На прохождение медицинского осмотра ВВК направление могут выдать только после обновления данных в ТЦК СП.

Должны ли проходить ВВК те, кто будут забронированы Да, если они не проходили медицинский осмотр в течение пяти лет. Но в любом случае только после получения соответствующего направления от ТЦК СП.