В каких случаях ТЦК может направить на медосмотр после обновления данных
Источник:РБК-Украина
В Минобороны ответили, могут ли человека направить на прохождение ВВК сразу после обновления данных и могут ли вручить повестку на прохождение ВВК на улице.
Стоит отметить, что ВВК во время военного положения надо проходить раз в год. А в мирное время – раз в 5 лет.
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Могут ли направить на прохождение ВВК сразу после обновления данных
В Минобороны заявили, что в теории ТЦК и СП могут принять решение о направлении гражданина на медицинский осмотр ВВК, если он не проходил такой осмотр каждые 5 лет.
Однако в ведомстве уточнили, что целесообразно принимать решение о призыве гражданина на военную службу уже после анализа всех полученных данных о военнообязанных и резервистов, которые придут обновлять свои персональные данные.
Могут ли вручить повестку на прохождение ВВК на улице
Сейчас законодательство не предусматривает "вручение повестки для прохождения ВВК". На прохождение медицинского осмотра ВВК направление могут выдать только после обновления данных в ТЦК СП.
Должны ли проходить ВВК те, кто будут забронированыДа, если они не проходили медицинский осмотр в течение пяти лет. Но в любом случае только после получения соответствующего направления от ТЦК СП.
- Напомним, что 4 июня Кабмин продлил бронирование для критически важных для экономики предприятий еще на 3 месяца.
- Стоит отметить, что для подачи на бронь также нужен военно-учетный документ, который можно получить путем прохождения ВВК. Без этого документа подать человека на бронирование нельзя.
- Кроме этого, ВВК также является обязательным для тех, у кого есть основания для получения отсрочки.