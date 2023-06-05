Повестка обязательно должна быть вручена лично и подписана тем, кто ее получает. Что делать, если ее получили на блокпосте – расскажет 24 Канал.

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Что делать, если вручили повестку на блокпосте

После того, как вам вручили повестку на блокпосте, необходимо прийти в военкомат. Кстати, по словам адвокатов, повестку можно обжаловать, если для этого есть основания. Для этого следует обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

К тому же можно указать, что есть факты подделки повестки, если ее заполняло неуполномоченное лицо.

В то же время после вручения повестки мужчину могут привлечь к ответственности. Если военнообязанный не пришел в военкомат, то это могут считать уклонением от мобилизации.

Важно! За уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Отметим, что мужчина может отказаться от повестки в присутствии свидетелей, если в документе заметили ошибки. Акт об отказе будет передан в военкомат, а также может быть направлен в полицию. Если оснований для отказа не найдут, это могут считать уклонением от мобилизации.

Могут ли раздавать повестки за границей

Недавно юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и рассматривать дела об админправонарушении нововведения никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей.

Таким образом, представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.