Повістка обов’язково має бути вручена особисто і підписана тим, хто її отримує. Що робити, якщо її отримали на блокпості – розповість 24 Канал.

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Що робити, якщо вручили повістку на блокпості

Після того, як вам вручили повістку на блокпості, необхідно прийти до військкомату. До речі, за словами адвокатів, повістку можна оскаржувати, якщо для цього є певні підстави. Для цього треба звернутись у ТЦК, Міноборони або Нацполіцію.

До того ж можна вказати, що є факти підробки повістки, якщо її заповнювала неуповноважена особа.

Водночас після вручення повістки чоловіка можуть притягнути до відповідальності. Якщо військовозобов’язаний не прийшов до військкомату, то це можуть вважати як ухилення від мобілізації.

Важливо! За ухилення від мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Зауважимо, що також чоловік може відмовитись від повістки у присутності свідків, якщо у документі помітили помилки. Акт про відмову передадуть до військкомату, а також можуть направити до поліції. Якщо підстав для відмови не знайдуть, це можуть вважати як ухилення від мобілізації.

Чи можуть роздавати повістки за кордоном

Нещодавно юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що без надання повноважень консульським установам вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення нововведення жодним чином не вплинуть на тих, хто перебуває за кордоном.

Таким чином, представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.