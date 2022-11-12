Возможна ли операция по форсированию Днепра: Свитан предположил направления контрнаступления ВСУ
Аналитики заявляют, что ВСУ не будут форсировать Днепр, а ударят с других направлений. Однако возле Каховки прорабатывают такие действия.
Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.
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"Возле Каховки Днепр сужается. Даже от самой дамбы 100 метров до левого берега. То есть военные могут совершить маневр с выхода на левый берег и взять плацдарм поблизости Каховки, чтобы прикрыть гидроэлектростанцию. Это очень хороший план, который может реализовать украинская армия", – сказал эксперт.
Нужно отрезать оккупантам поставки помощи
По словам Свитана, возле Херсона вряд ли перекинут войска, поскольку движение от города в сторону Крыма нецелесообразно. Пока полностью не разрушен Крымский мост и не перерезана магистраль, соединяющая Россию с левобережной Херсонщиной.
Наиболее вероятным направлением форсирования Днепра является район Каховки и Энергодара, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС. Реальное наступление украинских войск может быть по всей линии Запорожья с целью выйти на побережье Азовского моря, чтобы полностью перекрыть сухопутный коридор,
– рассказал Свитан.
Он отметил, что это может быть наступление из-под Угледара или выход из Гуляйполя на Бердянск. По мнению эксперта, основное направление, которое готово несколько месяцев – это Орехов и Васильевка, Токмак и Мелитополь.
"Любое из этих направлений перспективно, так как может отрезать группировку россиян от поставок оснащения из материковой России", – добавил Свитан.
Обратите внимание – Свитан о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что Украина контролирует 60 населенных пунктов Херсонской области. Там продолжаются стабилизационные меры.
- Защитники освободили почти всю Николаевщину. Оккупированной остается Кинбурнская коса, но глава ОВА Виталий Ким намекнул, что она в очереди на освобождение.
- В NYT считают, что после Херсона ВСУ готовятся к новому сухопутному наступлению через Запорожскую область в сторону Мелитополя.