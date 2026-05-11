Правительство упростило правила выезда за границу для некоторых категорий женщин-чиновниц

Правительство упростило пересечение границы для отдельных категорий женщин-чиновниц. В силу вступило постановление Кабинета Министров Украины №587.

Об измененных правилах выезда за пределы страны сообщили в ГПСУ.

Смотрите также Достаточно ли Резерв+ на границе: в ГПСУ объяснили, что нужно мужчинам для выезда из Украины

Кто из женщин-чиновниц сможет выехать за границу?

В ГПСУ отметили, что госграницу без дополнительных ограничений могут пересечь работницы:

органов госвласти;

органов местного самоуправления;

госпредприятий;

других определенных структур.

Нормативные изменения не касаются женщин, которые занимают ключевые руководящие должности в органах госвласти, органах местного самоуправления и госпредприятиях,

– отметили в ГНСУ.

Также органы государственной власти должны за 3 дня подать в администрацию ГПСУ обновленные списки женщин-чиновниц, на которых действуют определенные ограничения по выезду во время военного положения.

В Госпогранслужбе сообщили, что, если произошли кадровые изменения, обновленные данные надо подать не позднее следующего дня после решения.

Напомним, что, что 6 мая 2026 года Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для женщин, работающих в государственном секторе, в частности в органах власти и местного самоуправления, во время военного положения. Изменения не касаются высших должностных лиц государства, таких как члены Кабмина, руководство министерств и другие ключевые чиновники.

Последние новости об изменениях выезда украинцев за границу

Депутат Руслан Горбенко предлагает ограничить выезд мужчин 18 – 22 лет за границу без прохождения базовой подготовки лет за границу без прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Горбенко считает, что БОВП может мотивировать молодых людей к службе. Ее также можно сделать более привлекательной из-за повышения денежного обеспечения и использования современных технологий.

Выезд за границу разрешен мужчинам с инвалидностью, тем, кого исключили с воинского учета по состоянию здоровья, и лицам, которые осуществляют уход за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью.

Право на выезд имеют также родители-одиночки, многодетные и приемные родители, спортсмены, деятели культуры, моряки, водители-дальнобойщики, перевозчики, волонтеры, а также военнослужащие, направлены на лечение.