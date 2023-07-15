Могут ли непригодного к службе заставить явиться в военкомат

Некоторые работодатели могут потребовать работников посетить военкоматы. Даже если мужчина непригоден к службе.

Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, почему так происходит и что делать в этом случае.

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Может ли руководитель заставить мужчину пойти в военкомат

Порядок военного учета в Украине регламентируется постановлением № 1487, принятым Кабмином. Компании, которые будут нанимать работников без военно-учетных документов или иным образом нарушают его порядок, могут быть оштрафованы. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда работодатели могут требовать работников посетить военкоматы.

Адкокат подчеркнул, что порядок оповещения военнообязанных о необходимости явки в ТЦК (вручение повесток) во время мобилизации не установлен ни одним нормативным документом. Поэтому используются положения нормативного акта, регулирующего порядок оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки:

Уведомление граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Конкретные сроки явки к призывным участкам устанавливаются районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в повестках, вручение которых проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности.

То есть руководитель предприятия имеет право оповещать работников о необходимости явки в ТЦК. Но надлежащим способом оповещения исходя из вышеупомянутой нормы является вручение повестки. Это единственный документ, после получения которого возникает обязанность явки в ТЦК. Приказ по предприятию, хотя и может включать в себя такую же информацию как и в повестке, не может ее заменять.

В общем, все просто – если руководитель предприятия вручил мужчине именно повестку от ТЦК, на что у него есть полномочия, к военкомату необходимо явиться. В противном случае такой мужчина не считается должным образом уведомленным о необходимости явки в ТЦК. И любые штрафы в этом случае неправомерны.

Почему может прийти повестка непригодному к службе

По словам адвоката, существующая на сегодняшний день практика свидетельствует, что ТЦК и предприятия игнорируют такие законодательные требования. До составления Распоряжения должностные лица ТЦК не выясняют личные данные работников предприятий, поэтому Распоряжения направляются на общие, на всех работников, конечно без добавления повесток.

Руководитель предприятия, чтобы не вступать в конфликт с ТЦК не возвращает такое Распоряжение без исполнения, а издает приказ, который сообщает работникам. Если человек не явится в военкомат, ему могут выписать постановление об административном правонарушении и применить штраф в размере от 3 400 – 5 100 гривен. В этом случае следует обжаловать такое постановление в суде.