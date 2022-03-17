Могут найтись "спящие агенты": в Минобороны просят быть внимательными к враждебным коллаборантам

Из-за неутешительного положения для оккупантов, больших потерь и уничтожения их техники и личного состава, враг прибегает к разным техникам.

Оккупанты пытаются закрепиться на тех территориях, которые сейчас занимают, и влиять на местное население. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она рассказала, что сейчас ситуация коренным образом отличается по сравнению с 2014 годом, когда сотрудничество с оккупантами было тенденцией, и большая часть представителей местных властей, правоохранительных органов и даже вооруженных сил шли на сотрудничество с оккупантом.

Но несмотря на то, что украинцы мощно сопротивляются и такой картины, которая была в 2014, нет, могут найтись люди, которые были интегрированы сюда и все время были "спящими агентами".

Такие люди могут сейчас себя проявить. Надо быть очень внимательными. И здесь большую роль сыграет бдительность украинцев к таким людям,

– сказала Маляр.

Общество Херсона в этом плане сегодня сильно себя проявляет. Жители отказываются от гуманитарной помощи противника. Они меняют свои убеждения на ценность жизни.

Поэтому нет сомнений, что Херсон, как и другие города, будут украинскими,

– завершила разговор Маляр.

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