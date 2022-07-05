Депутаты предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных

Нардепы внесли в Верховную Раду законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине. Рассмотреть его могут через несколько дней.

Один из инициаторов законопроекта – депутат Кирилл Нестеренко. Он убежден, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем, кто помогает украинским военным.

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Что предполагает законопроект Нестеренко надеется, что Рада 8 – 9 июля проголосует за законопроект №7522. Если инициативу примут, ее нормы отменят все положения Генштаба по этому вопросу.

Депутат считает, что действующие нормы закона от 1992 года не актуальны, поскольку они ограничивают действия всех работающих на победу. По его словам, эта норма досталась нам по наследству от советского законодательства.

Каждый волонтер, каждый активист и тот, кто действительно от души помогает, он будет скован и ограничен. Мы этого не можем позволить,

– сказал Нестеренко.

Что известно о новых ограничениях для военнообязанных

В Генштабе ВСУ 5 июля рассказали о новых правилах поездок между областями для военнообязанных.

В частности, чтобы уехать, они должны получить разрешение ТЦК и СП. Его дает руководитель ТЦК.

В Минобороны призвали "не разгонять измену", поскольку эта норма не нова. Она прописала в законе о военном положении еще с 1992 года.

Правда, Владимир Зеленский попросил Генштаб не принимать подобные решения без него. Президент будет говорить об этом вопросе с министром обороны, начальником Генштаба, Главнокомандующим ВСУ 6 июля, во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

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