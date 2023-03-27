Помог пролить свет на снятие и обновление на военном учете Владислав Зайцев. Юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением отметил, что существует снятие и исключение из военного учета.

Читайте также Выезд за границу забронированных предприятиями работников: при каких условиях он возможен

Повестки могут вручать снятым с учета

По словам юриста, повестку могут получить как снятые, так и исключенные из военного учета лица. Причина проста: уполномоченные лица, выдав приглашения в ТЦК СП, не устанавливают наличие или отсутствие отсрочки от призыва. Этим уже будет заниматься самая призывная комиссия.

Внимание! Если вы получили повестку и подписались на это, вы обязаны явиться в ТЦК СП. В противном случае вас ожидает административная ответственность.

Следует понимать, что в законе среди категорий, не подлежащих призыву на службу во время мобилизации, отсутствуют снятые с военного учета. Это означает, что их могут призвать в армию после прохождения медицинской комиссии.

Если говорить об исключенных из учета, то они также не попадают в категорию тех, у кого есть отсрочка. Но следует учитывать определенные тонкости.

К примеру, военного освободили от службы после заключения ВЛК о негодности. В таком случае его не будут мобилизовывать. А те, кого признали непригодными до полномасштабного вторжения, могут быть вызваны в ТЦК для прохождения комиссии.

Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе, может повлечь следующий призыв на военную службу,

– заметил Зайцев.

Фактически возобновление военнообязанного на военном учете возможно. Соответствующее решение может быть принято на основе прохождения ВЛК.

Отправляют ли сразу на фронт