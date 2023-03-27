Помог пролить свет на снятие и обновление на военном учете Владислав Зайцев. Юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением отметил, что существует снятие и исключение из военного учета.
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Повестки могут вручать снятым с учета
По словам юриста, повестку могут получить как снятые, так и исключенные из военного учета лица. Причина проста: уполномоченные лица, выдав приглашения в ТЦК СП, не устанавливают наличие или отсутствие отсрочки от призыва. Этим уже будет заниматься самая призывная комиссия.
Следует понимать, что в законе среди категорий, не подлежащих призыву на службу во время мобилизации, отсутствуют снятые с военного учета. Это означает, что их могут призвать в армию после прохождения медицинской комиссии.
Если говорить об исключенных из учета, то они также не попадают в категорию тех, у кого есть отсрочка. Но следует учитывать определенные тонкости.
К примеру, военного освободили от службы после заключения ВЛК о негодности. В таком случае его не будут мобилизовывать. А те, кого признали непригодными до полномасштабного вторжения, могут быть вызваны в ТЦК для прохождения комиссии.
Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе, может повлечь следующий призыв на военную службу,
– заметил Зайцев.
Фактически возобновление военнообязанного на военном учете возможно. Соответствующее решение может быть принято на основе прохождения ВЛК.
Отправляют ли сразу на фронт
- Еще один вопрос, волнующий тех, кто получил повестку. Офицер отдела учета Сумского областного центра комплектования Роман Яременко отметил, что после этого никого не отправляют сразу на фронт.
- Прежде повестку вручают, чтобы актуализировать данные о военнообязанном. В частности, определить его состояние здоровья. И только при условии, что его медики сочтут годным, он может быть отправлен в воинскую часть.
- Но и это не значит, что он будет на передовой. По словам представителей ТЦК, сейчас много запросов именно от частей, которые занимаются обеспечением наших защитников на "нуле".