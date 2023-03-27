Допоміг пролити світло на зняття та поновлення на військовому обліку Владислав Зайцев. Юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом зазначив, що існує зняття та виключення з військового обліку.
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Повістки можуть вручати знятим з обліку
За словами юриста, повістку можуть отримати як зняті, так і виключені з військового обліку особи. Причина проста: уповноважені особи, коли видають запрошення до ТЦК СП, не встановлюють наявність або відсутність відстрочки від призову. Цим уже займатиметься сама призовна комісія.
Слід розуміти, що в законі серед категорій, які не підлягають призову до служби під час мобілізації, відсутні зняті з військового обліку. Це означає, що їх можуть призвати до війська після проходження медичної комісії.
Якщо говорити про виключених з обліку, то вони також не потрапляють до категорії тих, у кого є відстрочка. Але варто враховувати певні тонкощі.
До прикладу, військового звільнили від служби після висновку ВЛК про непридатність. В такому разі його не мобілізовуватимуть. Натомість ті, кого визнали непридатними до повномасштабного вторгнення, можуть бути викликані до ТЦК для проходження комісії.
Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу,
– зауважив Зайцев.
Фактично поновлення військовозобов'язаного на військовому обліку можливе. Відповідне рішення можуть ухвалити на основі проходження ВЛК.
Чи відправляють відразу на фронт
- Ще одне питання, яке хвилює тих, хто отримав повістку. Офіцер відділу обліку Сумського обласного центру комплектування Роман Яременко наголосив, що після цього нікого не відправляють відразу на фронт.
- Передовсім повістку вручають, щоб актуалізувати дані про військовозобов'язаного. Зокрема, визначити його стан здоров'я. І лише за умови, що його медики визнають придатним, він може бути відправлений до військової частини.
- Але і це не означає, що він буде на передовій. За словами представників ТЦК, зараз багато запитів саме від тих частин, які займаються забезпеченням наших захисників на "нулі".