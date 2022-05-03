Могут осуществить провокацию, – политический эксперт объяснил имперские амбиции Венгрии

Венгрия, в отличие от Словакии – реваншистская страна и она стремится к изменению границ в Европе. У венгров синдром потери 2/3 территории в 1920 году, поэтому они являются экономическим и политическим союзником России в этой войне.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Тарас Завгородний. Он также добавил, что не стоит исключать опасность для Закарпатья со стороны Венгрии, ведь венгерскую армию с 2014 года активно усиливали.

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"Заявление секретаря СНБО Данилова о том, что Венгрия знала о нападении россиян на Украину 24 февраля 2022 года может быть правдой. Поэтому нужно быть очень бдительным по отношению к венграм, ведь их армия после 2014 года провела перевооружение и укрепила состояние собственного войска, а помогала им Германия", – утверждает эксперт.

Опасный сосед – амбициозная Венгрия

По мнению Завгороднего, следует понимать, что венгры действительно способны совершить провокацию, к такой угрозе нужно относиться серьезно. У них имперская политика государства. Чтобы понять глубину проблемы, Венгрия "влезла" во Вторую мировую войну на стороне Гитлера именно из-за Трианонского мира, убежден эксперт.

Что такое Трианонский мирный договор? Соглашение, которое заключили страны Антанты и Королевство Венгрия. В результате, последняя потеряла земли Закарпатья и всю Словакию в пользу Чехословацкой республики. Трианонский мир стал частью Версальско-Вашингтонской системы, которая в 1921 году зафиксировала распад Австро-Венгерской империи.

Венгры мечтают о восстановлении "великой Венгрии", это заметно невооруженным глазом. Будучи в Будапеште, я заметил, что там расположены баннеры о бывшей "великой империи", они хотят себе Хорватию, часть Сербии, Румынию и наши украинские земли,

– говорит Тарас Завгородний.

"Это действительно предмет обсуждений местных, у них эта тема "живет". Это похоже на Советский союз в миниатюре, их постимперские амбиции никуда не делись", – уверяет политический эксперт.

Почему не стоит терять бдительность по отношению к Венгрии

На днях в эфире телемарафона секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Венгрия знала о плане России напасть на Украину 24 февраля 2022 года. Это позволяет считать, что Венгрия до сих пор претендует на определенные территории Украины.

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