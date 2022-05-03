Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Завгородній. Він також додав, що не варто відкидати небезпеку для Закарпаття з боку Угорщини, адже угорську армію з 2014 року активно підсилювали.

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"Заява секретаря РНБО Данілова про те, що Угорщина знала про напад росіян на Україну 24 лютого 2022 може бути правдою. Тому потрібно бути дуже пильним щодо угорців, адже їх армія після 2014 року провела переозброєння та зміцнила стан власного війська, а допомагала їм Німеччина," – стверджує експерт.

Небезпечний сусід – амбітна Угорщина

На думку Завгороднього, варто розуміти, що угорці справді здатні здійснити провокацію, до такої загрози треба ставитися серйозно. У них імперська політика держави. Аби зрозуміти глибину проблеми, Угорщина "влізла" у Другу світову війну на боці Гітлера саме через Тріанонський мир, переконаний експерт.

Довідка. Що таке Трианонський мирний договір? Угода, яку уклали країни Антанти та Королівство Угорщина. Внаслідок чого, остання втратила землі Закарпаття та усю Словаччину на користь Чехословацької республіки. Тріанонський мир став частиною Версальсько-Вашингтонської системи, яка у 1921 році зафіксувала розпад Австро-Угорської імперії.

Угорці марять відновленням "великої Угорщини", це помітно неозброєним оком. Бувши у Будапешті, я помітив, що там розташовані банери про колишню "велику імперію", вони хочуть собі Хорватію, частину Сербії, Румунію і наші українські землі,

– говорить Тарас Завгородній.

"Це дійсно предмет обговорень місцевих, у них ця тема "живе". Це схоже на Радянський союз у мініатюрі, їх постімперські амбіції нікуди не поділися," – запевняє політичний експерт.

Чому не варто втрачати пильність стосовно Угорщини

Днями, в ефірі телемарафону секретар РНБО України Данілов заявив, що Угорщина знала про план Росії напасти на Україну 24 лютого 2022 року. Це дає підстави вважати, що Угорщина досі претендує на певні території України.

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