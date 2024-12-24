Такое мнение высказал 24 Каналу доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что прежде всего доход от экспорта энергоресурсов позволяет России финансировать войну в определенных объемах. В 2025 году они достигнут уже более 200 миллиардов долларов, если добавить к военному бюджету еще секретные расходы.

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Россияне никогда не жили богато

Длигач предположил, что когда Дональд Трамп и его советники разочаруются в возможности договориться с Путиным против Китая, они будут вынуждены признать, что единственный выход – это экономическое и военное поражение России.

Тогда сокрушительные санкции, торговое эмбарго, по его мнению, приведут к существенному сокращению валютных поступлений в Россию. Однако главное – она перестанет зарабатывать благодаря торговым операциям.

Соответственно, бюджет России существенно сократится за счёт военных расходов, потому что социальные расходы уже некуда сокращать, а инвестиционные – уже давно оптимизированы.

Закупка для России требует определенного финансового ресурса или определенного обменного фонда в виде бартера, благодаря которому удается получать военную технику из Северной Кореи и продукцию двойного назначения и непосредственно военную продукцию из Китая,

– подчеркнул он.

Все это требует того, чтобы в России был какой-то об обменный фонд, а в условиях тотального эмбарго сделать это будет очень сложно. Поэтому россиянам, по его словам, придется ориентироваться преимущественно на собственное производство, которое также зависит от китайских станков, технологий и чипов. Соответственно российская армия будет деградировать, и станет более металлической, чем интеллектуальной.

Обратите внимание! Дональд Трамп имеет возможность благодаря экономическим рычагам вернуть оккупированные украинские территории. По мнению общественного деятеля из США Бориса Пинкуса, именно снижение цен на нефть, которое может инициировать Трамп, станет катастрофой для экономики России и вынудит Владимира Путина пойти на уступки.

"В то же время без внешних связей, внешних операций, без поступлений валюты от российских операций, именно благодаря рублям россияне смогут производить технику, но предыдущих поколений, и финансировать семьи погибших военных или тех, кто потерял работоспособность. Также они будут в рублях платить зарплаты", – заметил доктор экономических наук.

Поскольку россияне пренебрегли экономикой для реализации политических интересов, то теперь у них нет никаких препятствий для печати рублей. Они могут их выпустить сколько угодно, вводя ограничения на покупку валюты внутреннем рынке.

Россияне будут получать зарплаты в миллионах рублей, но не смогут на них купить доллары. Зато на внутреннем рынке они смогут приобрести, в частности, еду. Россияне никогда не жили богато, так что и не надо начинать,

– объяснил Андрей Длигач.

Примерно по такой модели, по мнению главы Adventer Group, Россия сможет еще несколько лет финансировать введение захватнической войны. Однако вряд ли она будет эффективной и успешной. В то же время технологизация украинского войска идет семимильными шагами.