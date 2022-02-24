Могут закрыть Босфор и Дарданеллы, – Краев сказал, решится ли Турция

С одной стороны, действительно, можно заблокировать там российский флот и уменьшить его тактические и стратегические возможности для действия в этом регионе.

С другой стороны, это также может перекрыть потенциальный доступ военных кораблей НАТО. Поэтому, как говорится, здесь "палка с двумя концами".