Могут закрыть Босфор и Дарданеллы, – Краев сказал, решится ли Турция

24 февраля 2022 , 10:22
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Посол Украины в Турции обратился с просьбой закрыть Босфор и Дарданеллы. Государство действительно может пойти на такой шаг.

Турция может принять соответствующее решение к Конвенции Монтре. Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Турция может принять решение в соответствии с Конвенцией Монтре

По его словам, в документе абсолютно четко вписаны полномочия Турции, которая фактически владеет Босфором и Дарданеллами.

Действительно, может (пойти на такой шаг – 24 канал),
– подчеркнул Краев.

Он объяснил, что наличие военного конфликта в Черноморском регионе является достаточным основанием, чтобы их закрыть.

С одной стороны, действительно, можно заблокировать там российский флот и уменьшить его тактические и стратегические возможности для действия в этом регионе.

С другой стороны, это также может перекрыть потенциальный доступ военных кораблей НАТО. Поэтому, как говорится, здесь "палка с двумя концами".

Александр Краев

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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Автор: Анастасія Мигидюк