Могут закрыть Босфор и Дарданеллы, – Краев сказал, решится ли Турция
Посол Украины в Турции обратился с просьбой закрыть Босфор и Дарданеллы. Государство действительно может пойти на такой шаг.
Турция может принять соответствующее решение к Конвенции Монтре. Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
К теме Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы
Турция может принять решение в соответствии с Конвенцией Монтре
По его словам, в документе абсолютно четко вписаны полномочия Турции, которая фактически владеет Босфором и Дарданеллами.
Действительно, может (пойти на такой шаг – 24 канал),
– подчеркнул Краев.
Он объяснил, что наличие военного конфликта в Черноморском регионе является достаточным основанием, чтобы их закрыть.
С одной стороны, действительно, можно заблокировать там российский флот и уменьшить его тактические и стратегические возможности для действия в этом регионе.
С другой стороны, это также может перекрыть потенциальный доступ военных кораблей НАТО. Поэтому, как говорится, здесь "палка с двумя концами".