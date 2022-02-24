З однієї сторони, дійсно можна заблокувати там російський флот і зменшити його тактичні та стратегічні можливості для дії в цьому регіоні.

З іншої сторони, це також може перекрити потенційний доступ військових кораблів НАТО. Тому, як кажуть, тут "палка з двома кінцями".