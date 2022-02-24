Туреччина може ухвалити відповідне рішення до конвенції Монтре. Про це в ефірі 24 каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
До теми Посол України в Анкарі заявив, що Київ просить Туреччину закрити протоки Босфор та Дарданелли
Туреччина може ухвалити рішення відповідно до конвенції Монтре
За його словами, у документі абсолютно чітко вписане повноваження Туреччини, яка фактично володіє Босфором і Дарданеллами.
Насправді, може (піти на такий крок – 24 канал),
– наголосив Краєв.
Він пояснив, що наявність військового конфлікту в Чорноморському регіоні є достатньою підставою, щоб їх закрити.
З однієї сторони, дійсно можна заблокувати там російський флот і зменшити його тактичні та стратегічні можливості для дії в цьому регіоні.
З іншої сторони, це також може перекрити потенційний доступ військових кораблів НАТО. Тому, як кажуть, тут "палка з двома кінцями".