Відповідна інформація з'явилась у твітері посольства України в Анкарі. Водночас Росморречфлот повідомляє про зупинення судноплавства в Азовському морі до особливого розпорядження.

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"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття Дарданелл. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції", – мовиться у повідомленні посла України в Туреччині Василя Боднара.

Посольство України в Туреччині закликало Анкару підтримати нашу державу у важкий час.

До слова, Україна ввела воєнний стан по всій території держави через цинічний напад Росії у ніч з 23 на 24 лютого.