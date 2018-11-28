Могут ли россияне после введения военного положения свободно пересекать границу с Украиной

28 ноября в Украине вступил в действие Указ о военном положении. 10 украинских регионов, граничащих с Россией и Приднестровьем, уже живут в особых условиях.

Жители Одессы не почувствовали никаких изменений, связанных с введением военного положения. Люди спешили на работу или учебу, все учреждения и общественный транспорт работали, однако одесситы таки волнуются.

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"Переживаю. Не хотелось бы, чтобы это военное положение переросло в настоящее военное положение. Надеемся на лучшее: что ничего плохого не случится", – поделилась мыслями местная жительница Анастасия.

Председатель ОГА Максим Степанов заверил, что в регионе не будет никаких обысков или конфискаций имущества.

Никаких вещей, которые связаны с конфискацией авто, или имущества, или других вещей, которые связаны с ограничением граждан и их свобод на территории Одесской области происходить не будет,

– подчеркнул Степанов.

Нет паники и на Сумщине. С автовокзала в Сумах ежедневно отправляется несколько автобусов в Россию – сегодня они также выехали по месту назначения.



График отправлений автобусов в Сумах

Спокойно все и на границе. Международный пункт пропуска Гоптовка, что на границе Харьковской и Белгородской областей, работает в обычном режиме. Граждане России, пересекающие границу, не скрывают удивления: говорят, что ждали неприятностей.

Мы думали, что на таможне будут какие-то преграды. Но нас хорошо встретили, нам всем здесь рады,

– отметила россиянка Людмила.

Если граждан РФ и не пропускают, то только по другим причинам, которые не связаны с военным положением. Например, из-за неподтверждения цели поездки или пересечение границы на неподконтрольных территориях на Донбассе или в Крыму. И в работе самих пограничников изменения есть. В пунктах пропуска дополнительно усилили оборону. Также увеличили пограничные наряды на бронированной технике.



Пункт пропуска в Харькове

За минувшие сутки в Украину только на Харьковщине въехали 700 россиян. Пограничники говорят, что это среднестатический показатель. Следовательно, никакой динамики к увеличению или наоборот уменьшению количества людей на пунктах пропуска пока нет.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а всего 24 попали в плен и были арестованы.

Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.