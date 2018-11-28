Военное положение в Украине: что не так с указом о его введении

Впервые в Украине ввели военное положение: указ официально опубликовали 28 ноября. Однако вопросов к самому документу и по новому положению украинцев до сих пор остается немало.

Украинские депутаты несколько часов не могли проголосовать за военное положение: долго обсуждали, долго голосовали, а также к голосованию готовились долго.

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Нардепы из партии Олега Ляшко заблокировали трибуну и требовали консультации с президентом. И гарант настаивал, что ввести в действие военное положение нужно немедленно.



Народные депутаты из партии Олега Ляшко заблокировали трибуну

"Хотел бы поставить вопрос на голосование прямо сейчас. Не превращайте в клоунаду", – просил Порошенко в понедельник, 26 ноября.

И только в среду, 28 ноября, президент подписал закон, который вводит в действие Указ о введении военного положения.

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Сначала не могли согласовать дату: секретарь СНБО Александр Турчинов рекомендовал Президенту ввести военное положение в Украине сроком на два месяца, и Порошенко предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Затем появились и другие несоответствия.

Я несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября,

– заявлял Порошенко.

В этом предложении не всё соответствует действительности: указ подписан задним числом. Ведь, по последнему документу, военное положение началось в 14:00 в понедельник, 26 ноября. И в то время депутаты еще даже не собирались для обсуждения президентского указа.

Также возникла коллизия и с тем, где будет действовать военное положение. Президент решил ограничить территорию введении военного положения до 10 областей, а в самом указе этой конкретики нет: там говорится о всей Украине. О 10 регионах указано в тексте закона, и должно упоминаться и в указе, ведь именно он регламентирует территорию действия военного положения.

Хотя фактически Киев не входит в эти 10 областей, в документе гарант просит КГГА создать в столице совет обороны.

Город Киев имеет свой специальный статус. На него возложены очень много функций в части территориальной обороны,

– отметил нардеп Тарас Пастух.

Он объяснил, что город должен быть готовым к тому, что военное положение может распространиться на территорию всей страны.

Сам указ сегодня опубликовали в спецвыпуске "Голоса страны": это значит, что военный указ официально начал действовать в Украине.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за ее должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а 24 попали в плен и были арестованы.



Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал Президент Украины Петр Порошенко.