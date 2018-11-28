21:42
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Военное положение в Украине: что не так с указом о его введении

      962 Читати новину українською

      Впервые в Украине ввели военное положение: указ официально опубликовали 28 ноября. Однако вопросов к самому документу и по новому положению украинцев до сих пор остается немало.

      Украинские депутаты несколько часов не могли проголосовать за военное положение: долго обсуждали, долго голосовали, а также к голосованию готовились долго.

      Читайте также: В Украине распространяют фейки о военном положении

      Нардепы из партии Олега Ляшко заблокировали трибуну и требовали консультации с президентом. И гарант настаивал, что ввести в действие военное положение нужно немедленно.

      ВР
      Народные депутаты из партии Олега Ляшко заблокировали трибуну

      "Хотел бы поставить вопрос на голосование прямо сейчас. Не превращайте в клоунаду", – просил Порошенко в понедельник, 26 ноября.

      И только в среду, 28 ноября, президент подписал закон, который вводит в действие Указ о введении военного положения.

      Читайте также: Памятка жителям областей, где ввели военное положение

      Сначала не могли согласовать дату: секретарь СНБО Александр Турчинов рекомендовал Президенту ввести военное положение в Украине сроком на два месяца, и Порошенко предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

      Затем появились и другие несоответствия.

      Я несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября,
      – заявлял Порошенко.

      В этом предложении не всё соответствует действительности: указ подписан задним числом. Ведь, по последнему документу, военное положение началось в 14:00 в понедельник, 26 ноября. И в то время депутаты еще даже не собирались для обсуждения президентского указа.

      Также возникла коллизия и с тем, где будет действовать военное положение. Президент решил ограничить территорию введении военного положения до 10 областей, а в самом указе этой конкретики нет: там говорится о всей Украине. О 10 регионах указано в тексте закона, и должно упоминаться и в указе, ведь именно он регламентирует территорию действия военного положения.

      Воєнний стан

      Хотя фактически Киев не входит в эти 10 областей, в документе гарант просит КГГА создать в столице совет обороны.

      Город Киев имеет свой специальный статус. На него возложены очень много функций в части территориальной обороны,
      – отметил нардеп Тарас Пастух.

      Он объяснил, что город должен быть готовым к тому, что военное положение может распространиться на территорию всей страны.

      Сам указ сегодня опубликовали в спецвыпуске "Голоса страны": это значит, что военный указ официально начал действовать в Украине.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за ее должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а 24 попали в плен и были арестованы.

      Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал Президент Украины Петр Порошенко.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Петр Порошенко Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      7 ноября 2019 , 12:56 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Экономика России напоминает украинскую времен Януковича — это "воровской паханат", — политолог
       24 мая 2015 , 21:10 1
      Террористы из "ЛНР" презентовали своего мобильного оператора
       19 июня 2015 , 23:22 1
      Главные новости футбола 11 ноября: Манчестер Сити одолел МЮ в дерби, сенсация в Барселоне, победы Динамо и Шахтера
       12 ноября , 07:00
      Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті
       12 ноября , 14:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук