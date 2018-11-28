Воєнний стан в Україні: що не так з указом про його введення

Вперше в Україні ввели воєнний стан: указ офіційно опублікували 28 листопада. Проте питань до самого документу та щодо нового становища українців досі залишається чимало.

Українські депутати декілька годин не могли проголосувати за воєнний стан: довго обговорювали, довго голосували, і навіть до голосування готувалися довго.

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Нардепи з партії Олега Ляшка заблокували трибуну й вимагали консультації з президентом. Та гарант наполягав, що запровадити в дію воєнний стан потрібно негайно.



Народні депутати з партії Олега Ляшка заблокували трибуну

"Хотів би поставити питання на голосування прямо зараз. Не перетворюйте на клоунаду", – просив Порошенко у понеділок, 26 листопада.

Та лише у середу, 28 листопада, президент підписав закон, який вводить в дію Указ про введення воєнного стану.

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Спочатку не могли узгодити дату: секретар РНБО Олександр Турчинов рекомендував Президенту ввести воєнний стан в Україні строком на два місяці, та Порошенко запропонував парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів.

Потім виникли й інші невідповідності.

Я декілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 години ранку 28 листопада,

– заявляв Порошенко.

У цьому реченні не все відповідає дійсності: указ підписаний заднім числом. Адже, за останнім документом, воєнний стан розпочався о 14:00 в понеділок, 26 листопада. Та на той час депутати ще навіть не збиралися для обговорення президентського указу.

Також виникла колізія і з тим, де діятиме воєнний стан. Президент вирішив обмежити територію введення воєнного стану до 10 областей, та у самому указі цієї конкретики немає: там йдеться про усю Україну. Про 10 регіонів зазначено в тексті закону, та мало б згадуватися й в указі, адже саме він регламентує територію дії воєнного стану.

Хоч фактично Київ не входить у ці 10 областей, у документі гарант просить КМДА утворити в столиці раду оборони.

Місто Київ має свій спеціальний статус. На нього покладено дуже багато функцій в частині територіальної оборони,

– зазначив нардеп Тарас Пастух.

Він пояснив, що місто повинне бути готовим до того, що воєнний стан може поширитися на територію всієї держави.

Сам указ сьогодні опублікували у спецвипуску "Голосу країни": це значить, що воєнний указ офіційно почав діяти в Україні.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 потрапили в полон та були арештовані.

Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.