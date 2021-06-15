Мои потребности ограничены, – Марченко ответил, сколько сейчас зарабатывает

Сергей Марченко занимается финансами всей страны. В то же время заявил, что ему для жизни много денег не нужно.
О своих заработках министр финансов Украины рассказал в программе "Первые лица". В частности, именно 15 июня ему пришел аванс в размере 25 тысяч гривен.
Внимание Это возможность, – Марченко пояснил, что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией
В целом, по его словам, в месяц он получает примерно 42 – 47 тысяч гривен зарплаты. На вопрос журналистки, хватает ли министру на жизнь, он ответил, что его жена также работает.
Мои потребности достаточно ограничены,
– заявил министр.
Он отметил, что у него нет времени и возможностей тратить деньги больше, чем ему нужно на простые вещи:
- одежду;
- еду;
- спорт;
- книги;
- обучение детей.
"Это те вещи, на которые наша семья может сейчас заработать", – добавил Марченко.
Доходы Марченко
- Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году получил 537,5 тысяч гривен доходов, зарплата министра составляла 491 тысячу гривен. Об этом свидетельствует его годовая декларация 2020 года.
- Согласно декларации, Марченко получил 491 тысячу гривен зарплаты в Минфине.
- Также он указал 77 тысяч гривен на счету в "Приватбанке".
- Жена Марченко задекларировала 514,8 тысячи гривен зарплаты, 10 тысяч долларов наличности и 50 тысяч гривен на счету "Приватбанка".
- Вместе с дочерью (по 50%) министр владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 квадратных метров, жена владеет еще одной, площадью 40,3 квадратных метра.
- Также Марченко владеет автомобилем Audi A6 2017 года выпуска.