Мои потребности ограничены, – Марченко ответил, сколько сейчас зарабатывает

Сергей Марченко занимается финансами всей страны. В то же время заявил, что ему для жизни много денег не нужно.

О своих заработках министр финансов Украины рассказал в программе "Первые лица". В частности, именно 15 июня ему пришел аванс в размере 25 тысяч гривен.

Внимание Это возможность, – Марченко пояснил, что будет, если не воспользоваться налоговой амнистией

В целом, по его словам, в месяц он получает примерно 42 – 47 тысяч гривен зарплаты. На вопрос журналистки, хватает ли министру на жизнь, он ответил, что его жена также работает.

Мои потребности достаточно ограничены,

– заявил министр.

Он отметил, что у него нет времени и возможностей тратить деньги больше, чем ему нужно на простые вещи:

одежду;

еду;

спорт;

книги;

обучение детей.

"Это те вещи, на которые наша семья может сейчас заработать", – добавил Марченко.

Доходы Марченко