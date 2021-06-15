Про свої заробітки міністр фінансів України розповів у програмі "Перші особи". Зокрема, саме 15 червня йому прийшов аванс у розмірі 25 тисяч гривень.

​Увага Це можливість, – Марченко пояснив, що буде, якщо не скористатися податковою амністією

Загалом, за його словами, на місяць він отримує приблизно 42 – 47 тисяч гривень зарплати. На запитання журналістки, чи вистачає міністру на життя, він відповів, що його дружина також працює.

Мої потреби досить обмежені,

– заявив міністр.

Він наголосив, що у нього немає часу та можливостей витрачати гроші більш ніж йому потрібно на прості речі:

одяг;

їжу;

спорт;

книжки;

навчання дітей.

"Це ті речі, на які наша сім'я може зараз заробити", – додав Марченко.

Доходи Марченка