Про свої заробітки міністр фінансів України розповів у програмі "Перші особи". Зокрема, саме 15 червня йому прийшов аванс у розмірі 25 тисяч гривень.
Увага Це можливість, – Марченко пояснив, що буде, якщо не скористатися податковою амністією
Загалом, за його словами, на місяць він отримує приблизно 42 – 47 тисяч гривень зарплати. На запитання журналістки, чи вистачає міністру на життя, він відповів, що його дружина також працює.
Мої потреби досить обмежені,
– заявив міністр.
Він наголосив, що у нього немає часу та можливостей витрачати гроші більш ніж йому потрібно на прості речі:
- одяг;
- їжу;
- спорт;
- книжки;
- навчання дітей.
"Це ті речі, на які наша сім'я може зараз заробити", – додав Марченко.
Доходи Марченка
- Міністр фінансів Сергій Марченко у 2020 році отримав 537,5 тисяч гривень доходів, зарплата міністра становила 491 тисячі гривень. Про це свідчить його річна декларація за 2020 рік.
- Відповідно до декларації, Марченко отримав 491 тисячі гривень зарплати у Мінфіні.
- Також він вказав 77 тисяч гривень на рахунку у "Приватбанку".
- Дружина Марченка задекларувала 514,8 тисячі гривень зарплати, 10 тисяч доларів готівки та 50 тисяч гривень на рахунку "Приватбанку".
- Разом із дочкою (по 50%) міністр володіє квартирою у Києві площею 84,6 квадратних метрів, дружина володіє ще однією, площею 40,3 квадратних метрів.
- Також Марченко володіє автомобілем Audi A6 2017 року випуску.