В результате атак российских убийц в Харькове разрушены дома. Спасатели пытаются потушить пожар.

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Очевидцы публикуют видео, где видно, что осталось от их домов. Один из пользователей телеграмму отметил: "Мой дом на Мироносицкой, 32 теперь вот такой".

Россия обстреливает Харьков: смотрите видео

Российская армия превратила харьковские дома в руины: смотрите видео

Обстрел Харьковской ОГА

В Харькове 1 марта на площадь Свободы россияне нанесли удары крылатыми ракетами класса "Калибр". Поэтому часть Харьковской облгосадминистрации осталась разрушена. По предварительной информации, погибли минимум 10 человек.