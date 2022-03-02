Внаслідок атак російських вбивць у Харкові зруйновані будинки. Рятувальники намагаються загасити пожежі.

До теми Все у вогні: наслідки жахливого обстрілу в Харкові

Очевидці публікують відео, на яких видно, що лишилось від їхніх домівок. Один з користувачів телеграму зазначив: "Мій дім на Мироносицькій, 32 тепер ось такий".

Росія обстрілює Харків: дивіться відео

Російська армія перетворила харківські будинки в руїни: дивіться відео

Обстріл Харківської ОДА

У Харкові 1 березня на майдан Свободи росіяни завдали ударів крилатими ракетами класу "Калібр". Через це частина Харківської облдержадміністрації лишилась зруйновано. За попередньою інформацією, загинули мінімум 10 людей.

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