Мой ребенок – не наркоман, – мать тяжелобольной девочки о легализации медицинского каннабиса

Верховная Рада не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса. Людям, которым необходимы соответствующие лекарства, приходилось нарушать закон.

В эфире 24 канала мама тяжелобольной девочки Виктория Мостовенко рассказала, что приходится делать, чтобы спасать ребенка от боли. Софии 4 года, 2 из которых она принимает лекарства на основе медицинского каннабиса, медицинской конопли в виде масла – у ребенка тяжелая форма эпилепсии.

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Женщина отметила, что депутаты, которые выступили против соответствующего законопроекта, Юлия Тимошенко в частности, или не читали его и не интересовались этим вопросом, или сознательно манипулируют украинцами. Сейчас тяжелобольные в Украине, которым необходимы лекарства на основе медицинского каннабиса, объединяются в союзы, чтобы помогать друг другу.

"В Израиль, например, мои знакомые ездили, им назначили масло на основе медицинской конопли. Они приехали в Украину – и все, на этом лечение ребенка закончилось, потому что в Украине родители не могут купить это масло, это вне закона. Они боятся", – рассказала Виктория Мостовенко.

У девочки тяжелая форма эпилепсии из-за родовой травмы

Мама тяжелобольного ребенка пояснила, что София принимает соответствующие препараты в Украине 2 года, они помогают ей контролировать судороги от эпилепсии.

У Софии тяжелая форма эпилепсии вследствие родовой травмы. Ей очень сильно травмировали мозг в Киеве в роддоме. Это еще одна боль тяжелобольных,

– сказала женщина.

С рождения у Софии из-за повреждения мозга происходят сложные эпилептические припадки. Существует много видов эпилепсии, поэтому ребенок может просто сидеть и смотреть в одну точку – и это также будет эпилептический приступ. В то же время изменение погоды пока провоцирует судороги едва ли не 5 – 6 раз в сутки.

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Во сколько обходятся лекарства

По информации Виктории Мостовенко, в Калифорнии расположена компания, в которой она заказывает лекарства для Софии. Соответствующая фирма имеет все сертификаты независимой лаборатории о химическом составе, там четко прописано – препарат содержит 0% тетрагидроканнабинола.

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"Необходимая бутылочка – 1,5 тысячи миллиграммов дозирования каннабиноидов на бутылочку – стоит 120 долларов, и 2,5 тысячи миллиграммов, это большая концентрация – это 150 долларов. Такой бутылочки Софии при ее 10 килограммах хватает на 1,5 – 2 месяца. Сейчас у нас дожди, атмосферное давление меняется, у Софии постоянно судороги, нам бы эту бутылочку хоть на месяц растянуть", – сказала мама ребенка.

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Мать понимала, что ее действия – вне закона

Женщина добавила, что понимала – нарушает закон заказывая лекарства, однако не было другого выхода. Она отметила, что содержание соответствующих препаратов не вызывает привыкания или наркозависимости.

Есть научные исследования, протоколы об эффективности этих лекарств. Ни одна страна не увеличила показатели наркомании, потому что медицинская конопля – это не наркотики, сказала мать тяжелобольной пациентки.

Дайте наконец людям в Украине жить без боли, быть не вне закона. Это просто абсурдная ситуация. Мы не наркоманы, мой ребенок – не наркоман. Это лекарство,

– отметила Виктория Мостовенко.

Закон о медицинском каннабисе: коротко

Парламент не поддержал законопроект №5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.

Только 184 народных депутата проголосовали за соответствующее решение.



Легализация марихуаны в мире / Инфографика 24 канала