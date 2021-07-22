В ефірі 24 каналу мама тяжкохворої дівчинки Вікторія Мостовенко розповіла, що доводиться робити, аби рятувати дитину від болю. Софії 4 роки, 2 з яких вона приймає ліки на основі медичного канабісу, медичної коноплі у вигляді олії – у дитини тяжка форма епілепсії.

До теми Провал легалізації медканабісу: політики заради своїх інтересів знову обманули українців

Жінка зазначила, що депутати, які виступили проти відповідного законопроєкту, Юлія Тимошенко зокрема, або не читали його й не цікавилися цим питанням, або свідомо маніпулюють українцями. Наразі тяжкохворі в Україні, яким необхідні ліки на основі медичного канабісу, об'єднуються в спілки, щоб допомагати одне одному.

"В Ізраїль, наприклад, мої знайомі їздили, їм призначили олію на основі медичних конопель. Вони приїхали в Україну – і все, на цьому лікування дитини закінчилось, тому що в Україні батьки не можуть купити цієї олії, це поза законом. Вони бояться", – розповіла Вікторія Мостовенко.

У дівчинки тяжка форма епілепсії через пологову травму

Мама тяжкохворої дитини пояснила, що Софія приймає відповідні препарати в Україні 2 роки, вони допомагають їй контролювати судоми від епілепсії.

У Софії тяжка форма епілепсії внаслідок пологової травми. Їй дуже сильно травмували мозок у Києві в пологовому. Це ще один біль тяжкохворих,

– сказала жінка.

Від народження у Софії через ушкодження мозку відбуваються складні епілептичні напади. Існує багато видів епілепсії, тож дитина може просто сидіти й дивитись в одну точку – і це також буде епілептичний напад. Водночас зміна погоди наразі провокує судоми ледь не 5 – 6 разів на добу.

Читайте також Як ви дивитиметесь в очі онкохворим, – Тимошенко і Стефанишина влаштували перепалку

У скільки обходяться ліки

За інформацією Вікторії Мостовенко, в Каліфорнії розташована компанія, в якої вона замовляє ліки для Софії. Відповідна фірма має всі сертифікати незалежної лабораторії про хімічний склад, там чітко прописано – препарат містить 0% тетрагідроканабінолу.

Довідка. ТГК (тетрагідроканабінол) – головний психоактивний компонент, який міститься в марихуані.

"Необхідна пляшечка – 1,5 тисячі міліграмів дозування канабіноїдів на пляшечку – коштує 120 доларів, і 2,5 тисячі міліграмів, це більша концентрація – це 150 доларів. Такої пляшечки Софії при її 10 кілограмах вистачає на 1,5 – 2 місяці. Зараз у нас дощі, атмосферний тиск змінюється, у Софії постійно судоми, нам би цю пляшечку хоч на місяць розтягти", – сказала мама дитини.

Вікторія Мостовенко пояснила важливість легалізації медичного канабісу: відео

Мати розуміла, що її дії – поза законом

Жінка додала, що розуміла – порушує закон замовляючи ліки, проте не мала іншого виходу. Вона зауважила, що вміст відповідних препаратів не викликає звикання чи наркозалежності.

Є наукові досліди, протоколи щодо ефективності цих ліків. Жодна країна не збільшила показники наркоманії, тому що медична конопля – це не наркотики, сказала мати тяжкохворої пацієнтки.

Дайте нарешті людям в Україні жити без болю, бути не поза законом. Це просто абсурдна ситуація. Ми не наркомани, моя дитина – не наркоман. Це ліки,

– наголосила Вікторія Мостовенко.

Закон щодо медичного канабісу: коротко

Парламент не підтримав законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу.

Лише 184 народні депутати проголосували за відповідне рішення.



Легалізація марихуани у світі / Інфографіка 24 каналу