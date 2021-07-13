Стефанішина попросила Тимошенко не маніпулювати фактами. А натомість – прочитати законопроєкт.

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Чому відбулась суперечка

"Якщо в Україні на кожному подвір'ї почнуть вирощувати марихуану, вона продаватиметься біля шкіл, біля інших навчальних закладів", – сказала Тимошенко.

Після цього Стефанішина заявила, що лідерка "Батьківщини" знущається з людей і саме через неї тяжкохворі пацієнти не отримуватимуть ліки.

Як ви дивитиметесь онкохворим людям в очі. Ви просто з них знущаєтесь,

– запитала нардепка з "Голосу".

Вона заявила, що Тимошенко не читала закон і "страшно маніпулює людьми, їхніми життями".

До речі! "За" відповідний законопроєкт проголосували 18 парламентаріїв від "Голосу" і 0 від "Батьківщини".

Депутатка з "Батьківщини" відзначила, що Стефанішина проголосувала за легалізацію марихуани. Натомість остання наголосила, що насправді проголосувала за ліки на основі медичного канабісу: "Мені жаль людей".

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У Раді не проголосували за легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №5596. Він передбачає легалізацію канабісу для застосування в медичних та наукових цілях.

За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи.

Препарати на основі конопель можуть врятувати від болю щонайменше 2 мільйонів хворих українців.

Марихуана у світі / Інфографіка 24 каналу