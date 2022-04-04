Моя приверженность "Северному потоку-2" была явно ошибкой, – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сожалеет о своей предыдущей позиции по России и поддержке "Северного потока-2".

Штайнмайер на протяжении многих лет являлся сторонником сближения стран Запада и России. Добавим, что он занимал должность министра иностранных дел в правительстве Ангелы Меркель, прежде чем стал президентом Германии.

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Штайнмайер признал свою ошибку в отношении Путина и России

Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что после нападения России на Украину он и другие должны честно признать свои ошибки.

Моя приверженность "Северному потоку-2" была явно ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия больше не верила и от которого нас предостерегали другие партнеры,

– сказал президент Германии.

Штайнмайер был известным членом крыла социал-демократов, возглавляемым бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, утверждавшим, что тесные экономические связи с Россией – способ закрепить государство-агрессор в рамках ориентации на глобальную систему Запада. "Северный поток-2" являлся центральным элементом этой стратегии.

Президент Германии добавил, что им не удалось построить общий европейский дом. По его словам, он не верил, что Владимир Путин смирится с полным экономическим, политическим и моральным крахом своей страны ради собственного имперского безумия. Штайнмайер подчеркнул, что он ошибался по этому поводу, как и другие.

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