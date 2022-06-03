И моя вина есть в этом, и моя маленькия пуля есть в Буче, – Невзоров о зверствах россиян

Российские военные жестоко издевались и убивали мирных людей в Буче. Россиянин Александр Невзоров, на днях получивший украинское гражданство, признает, что в этом есть и его вина.

Об этом 24 каналу лично рассказал российский журналист Александр Невзоров.

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Он признает, что его вина в нападении России на Украину тоже есть, потому что журналист ранее поддерживал этот режим.

Я прекрасно понимаю, что и моя вина в том, что происходит. И мой маленький шар есть в Буче, потому что и я тоже в свое время культивировал во многих вещах этот мерзкий режим и фашизм,

– подчеркнул Невзоров.

Журналист подчеркнул, что раньше он тоже болел этой "чумой великого государства", но смог от этого вылечиться и побороть русский фашизм .

Невзоров добавил, что с началом полномасштабной войны против Украины вычеркнул из жизни многих близких знакомых из России.

Отметим, что Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины . Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кто такой Александр Невзоров: коротко

С начала полномасштабного вторжения Невзоров осуждает действия России и поддерживает Украину и ВСУ. Еще до войны журналист покинул территорию России. В то же время, он также не поддерживал аннексию Крыма.

В марте в России против Невзорова было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил агрессора. Поводом явилось то, что в своих соцсетях Невзоров опубликовал информацию об обстреле Россией роддома в Мариуполе.

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Отметим, что Александр Невзоров – известный российский блоггер и журналист. В 1993-2007 годах был депутатом российской госдумы. В свое время Невзоров был приближен к Путину – в 2012 он стал его доверенным лицом.

Сейчас Невзоров ведет свой YouTube канал, где критикуют российские власти, действия российской армии и большинство своих выпусков заканчивают словами "Слава Украине".

Интересно, что Невзоров замечал, что режим Путина сломает себе шею, а поможет ему война против Украины. Само же вторжение на территорию нашей страны он назвал "глупым, преступным и шизофреничным".

Смотрите полное интервью с Александром Невзоровым: