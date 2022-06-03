Про це 24 каналу особисто розповів російський журналіст Олександр Невзоров.

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Він визнає, що його вина у нападі Росії на Україну теж є, адже журналіст раніше підтримував цей режим.

Я прекрасно розумію, що і моя вина є в тому, що відбувається. І моя маленька куля є в Бучі, бо і я теж у свій час культивував у багатьох речах цей мерзенний режим та фашизм,

– наголосив Невзоров.

Журналіст наголосив, що раніше він теж хворів цією "чумою великої держави", але зміг від цього вилікуватись та побороти російський фашизм.

Невзоров додав, що з початком повномасштабної війни проти України викреслив зі свого життя багатьох близьких знайомих з Росії.

Зазначимо, що Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Хто такий Олександр Невзоров: коротко

Від початку повномасштабного вторгнення Невзоров засуджує дії Росії та підтримує Україну та ЗСУ. Ще перед війною журналіст покинув територію Росії. Водночас він також не підтримував анексію Криму.

У березні в Росії проти Невзорова порушили кримінальну справу за дискредитацію Збройних сил агресора. Приводом стало те, що у своїх соцмережах Невзоров опублікував інформацію про обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі.

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Зазначимо, що Олександр Невзоров – відомий російський блогер і журналіст. У 1993 – 2007 роках був депутатом російської держдуми. Свого часу Невзоров був наближеним до Путіна – у 2012 він став його довіреною особою.

Наразі Невзоров веде свій YouTube канал, де критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами "Слава Україні".

Цікаво, що Невзоров зауважував, що режим Путіна зламає собі шию, а допоможе йому саме війна проти України. Саме ж вторгнення на територію нашої країни він назвав "дурним, злочинним і шизофренічним".

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Невзоровим: