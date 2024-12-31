"Жили не богато": Залужный рассказал о своей семье и первом воспоминании из детства

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поделился душевными воспоминаниями о своем детстве. Он рассказал о родителях и бабушке с дедушкой, которые его воспитывали.

Свои воспоминания Валерий Залужный описал в книге "Моя война", сообщает 24 Канал. Он отметил, что рос в обычной советской семье, которая не была богатой.

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Залужный поделился воспоминаниями о родителях

В книге "Моя война" Валерий Залужный рассказывает о том, как он из обычного парня вырос до главнокомандующего. В начале Валерий Федорович отметил, что родился в один из июльских дней 1973 года в Новограде-Волынском (сейчас город Звягель), Житомирской области. Он пишет, что был первым ребенком в молодой семье Клавдии Васильевны и Федора Ивановича Залужных.

Семья наша была самая обычная, советская. Со всеми недостатками, неурядицами и радостями, присущими семьям тех времен. Ни лучше, ни хуже. Жили не богато, скорее выживали, и строили вместе со страной наше "светлое будущее". По крайней мере я уверен, что люди так думали,

– говорится в книге Залужного.

Валерий Залужный отметил, он благодарен родителям за то, что дали ему возможность построить жизнь, так, как ему хотелось.

Бабушка и дедушка повлияли на развитие Залужного как человека

Еще совсем маленьким Валерия Залужного отдали на воспитание бабушке Ульяне Ивановне и дедушке Василию Сергеевичу. Именно они, по словам бывшего главнокомандующего, очень поспособствовали его росту, лелеяли в нем человечность и дали почувствовать, что такое любовь, ответственность и совесть.

Валерий Федорович вспомнил и яркий момент из раннего детства. Он рассказал, что однажды зимним днем бабушка принесла в теплый дом птичку. Будущему главнокомандующему тогда не было и двух лет.

Уверен, что это мои первые впечатления, первый шок. Какое-то время эта птичка жила у нас и даже послушно клевала хлебные крошки, которые я ей подкидывал. Много раз, возвращаясь в тот дом, я пытался воссоздать в воспоминаниях, как кормлю ту птичку, и всегда на сердце становилось тепло. Знал бы тот круглолицый мальчик, что ждет его впереди,

– написал Валерий Залужный.

Книга "Моя война" написана для молодежи

Первую часть авторской трилогии Валерий Залужный издал в Великобритании. Он начал работать над ней в марте 2023 года, еще когда находился в должности главнокомандующего ВСУ. Как объясняет Валерий Залужный, прочитав его книгу, молодежь может понять важную истину о том, что в жизни возможно все, если очень этого хотеть. "Война" в книге подразумевается как борьба с собственными страхами, с людьми, которые препятствуют достигать цели, и с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни.