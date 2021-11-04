"Моя жизнь" Голды Меир на украинском языке продолжила серию "Еврейская библиотека", – Ложкин

Автобиография киевлянки и четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир под названием "Моя жизнь", впервые изданная на украинском языке, пополнила недавно стартовавшую книжную серию "Еврейская библиотека".

О выходе новой книги и особенностях "Еврейской библиотеки" на сайте Еврейской конфедерации Украины, инициировавшей создание серии, рассказал президент ЕКУ Борис Ложкин.

Как объяснил Ложкин, первые переводы на украинский язык мировых бестселлеров об Израиле и выдающихся евреях – отличительная особенность всех книг, которые издаются и будут издаваться в серии "Еврейская библиотека".

Эта серия выходит при поддержке Благотворительного фонда Бориса Ложкина, Евро-Азиатского Еврейского Конгресса и Фонда имени Князей Острожских Юрия и Ирины Луценко.

По мнению Ложкина, история жизни Голды Меир похожа на историю самого Израиля и евреев, прошедших долгий путь к обретению собственного дома. Голда Меир, подобно десяткам тысяч евреев, также эмигрировала в начале 20-го века из царской России, охваченной еврейскими погромами. Позже она увлеклась идеями сионизма и принимала участие в освоении земель Эрец-Исраэль и в борьбе за независимость. Уже после рождения независимого еврейского государства Голде Меир пришлось приложить немало усилий, чтобы двухтысячелетняя мечта евреев о собственном доме не стала снова лишь мечтой.

Все эти этапы, непосредственным свидетелем и участником которых была Голда Меир, в живой увлекательной манере описаны ею самой в книге, ставшей бестселлером сразу после первой публикации в 1973 году,

– поделился Ложкин.

"Моя жизнь" Голды Меир будет интересна украинскому читателю еще и потому, что среди мемуаров политических деятелей ХХ века эта книга занимает одну из самых высоких позиций.

Теперь, благодаря ЕКУ, история жизни одной из самых выдающихся фигур в истории современного Израиля, подписанта Декларации независимости, четвертого премьер-министра Государства Израиль, киевлянки Голды Меир стала доступной украинским читателям и на украинском языке,

– отмечают в ЕКУ.

Напомним, первой книгой в серии "Еврейская библиотека", выходящей в издательстве "Наш формат", стала работа доктора Даниэля Гордиса "Израиль. История возрождения нации".