Про вихід нової книги та особливості "Єврейської бібліотеки" на сайті Єврейської конфедерації України, яка ініціювала створення серії, розповів президент ЄКУ Борис Ложкін.

Як пояснив Ложкін, перші переклади українською мовою світових бестселерів про Ізраїль та видатних євреїв – відмінна риса всіх книг, що видаються та видаватимуться у серії "Єврейська бібліотека".

Ця серія виходить за підтримки Благодійного фонду Бориса Ложкіна, Євро-Азіатського Єврейського Конгресу та Фонду імені Князів Острозьких Юрія та Ірини Луценків.

На думку Ложкіна, історія життя Голди Меїр схожа на історію самого Ізраїлю та євреїв, які пройшли довгий шлях до здобуття власного дому. Голда Меїр, подібно до десятків тисяч євреїв, також емігрувала на початку 20-го століття з царської Росії, охопленої єврейськими погромами. Пізніше вона захопилася ідеями сіонізму та брала участь у освоєнні земель Ерец-Ісраель та у боротьбі за незалежність. Вже після народження незалежної єврейської держави Голді Меїр довелося докласти чимало зусиль, щоб двохтисячолітня мрія євреїв про власний дім не стала знову лише мрією.

Усі ці етапи, безпосереднім свідком та учасником яких була Голда Меїр, у живій захоплюючій манері описані нею самою в книзі, що стала бестселером одразу після першої публікації у 1973 році,

– поділився Ложкін.

"Моє життя" Голди Меїр буде цікавим українському читачеві ще й тому, що серед мемуарів політичних діячів ХХ століття ця книга займає одну з найвищих позицій.

Тепер, завдяки ЄКУ, історія життя однієї з найвизначніших постатей в історії сучасного Ізраїлю, підписанта Декларації незалежності, четвертого прем'єр-міністра Держави Ізраїль, киянки Голди Меїр стала доступною українським читачам і українською мовою,

– зазначили у ЄКУ.

Нагадаємо, першою книгою у серії "Єврейська бібліотека", що виходить у видавництві "Наш формат", стала робота доктора Даніеля Гордіса "Ізраїль. Історія відродження нації".