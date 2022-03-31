"Моя знакомая видела": Лещенко рассказал, как россияне создают и распространяют нелепые фейки

Россия продолжает воевать с Украиной на всех фронтах. Ее пропагандисты активно штампуют фейки и распространяют их не только в своей стране, но и по всему миру.

Журналист и народный депутат Сергей Лещенко в эфире канала "Рада" рассказал, как отличить ложную информацию. По его словам, в основном у фейков интересная конструкция языка.

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Российские информационные "вбросы"

К примеру, недавно запустили фейк, где беженка рассказывает о якобы зверствах "Азова". Она сказала, что у нее есть знакомая, которая показывала в телефоне эти "зверства", которые вроде бы снимал ее знакомый.

Как отметил Лещенко, аналогично россияне работают в Европе. На прошлой неделе они вбросили в европейское медиапространство через русский эмигрантский телеграм-канал фейк о том, что украинцы в Германии избили русскоязычного мальчика до смерти.

Там также говорилось о том, что их якобы поймала полиция, но потом отпустила, а ребенок умер в реанимации. Из-за этой лжи местной полиции пришлось делать официальное опровержение, что это совершенно выдуманная история.

Как отличить фейк

Есть одна черта, которая объединяет фейк о беженке, фейк в Германии и другие – они всегда ссылаются на сомнительные источники, мол, моя знакомая видела. То есть проверенного источника нет,

– заявил Лещенко.

Он добавил, что нужно обязательно обращать внимание на то, кто именно является первоисточником. Кроме того, распространило ли его конкретное должностное лицо.

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"Если эта информация выглядит сомнительно – скорее всего это специальная информационная операция, которую создали с целью либо поддержки режима Путина изнутри России, или чтобы частично влиять на украинское медиапространство", – отметил Лещенко.

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