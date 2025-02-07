Мойсюка и Чуркина назначили заместителями министра обороны

В пятницу, 7 февраля, состоялось заседание Кабинета Министров Украины. Во время него Кабмин назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что известно о Евгении Мойсюке

По представлению Рустема Умерова правительство назначило двух новых заместителей министра обороны. Одним из них стал генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. В Минобороны говорят, что он является опытным офицером украинской армии и боевым командиром.

Там также отмечают, что его опыт охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ, а также участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке. Зоной ответственности Мойсюка станет развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Кем является Валерий Чуркин

В минобороны рассказывают, что капитан Валерий Чуркин присоединился к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Он является офицером, участником боевых действий, а также лидером инноваций в сфере военных технологий и руководителем Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В должности заместителя министра он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии.