Это действительно жом на бумаге, – Мокрик о диссертации Кивы
Одиозному депутату Илье Киве присвоили научную степень после защиты диссертации. Эксперты считают, что в его работе много общих фраз без какой-либо конкретики.
Источник:24 канал
Есть много утверждений, которые плохо подкреплены аргументами. Об этом в эфире рассказал журналист-расследователь Bihus.Info Даниил Мокрик.
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По его словам, в диссертации есть много самоповторению и фраз, которые не имеют никакого семантического значения и не несут смысловой нагрузки.
Это действительно жом, но на бумаге – жом научным языком,
– сказал Мокрик.
Зачем Киве научная степень
Журналист отметил, что есть 2 объяснения, зачем Киве научная степень:
- это всегда солидно;
- научная степень дает ему право на 15% доплаты к зарплате.
К кому больше всего вопросов
Есть вопросы, как сказал Мокрик, ко всем тем членам научного совета, которые проголосовали за предоставление Киве ученой степени: "Я думаю, они поставили себя на один уровень ученых с Кивой".
Также остаются вопросы к его официальным оппонентам, которые дали положительные отзывы на диссертацию, и к его научному руководителю.
Мокрик рассказал о диссертации Кивы: смотрите видео
Что известно о диссертации Ильи Кивы
- В конце марта на официальном сайте Министерства образования и науки Украины появилась информация, что Илья Кива собрался защищать диссертацию.
- Политик подтвердил это и заявил, что на протяжении жизни занимается самовоспитанием.
- Во время защиты работы не пускали журналистов. Попасть в помещение разрешили только медийщикам каналов Виктора Медведчука.
- После того как один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, тот ушел от ответа.
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