Одиозному депутату Илье Киве присвоили научную степень после защиты диссертации. Эксперты считают, что в его работе много общих фраз без какой-либо конкретики.

Есть много утверждений, которые плохо подкреплены аргументами. Об этом в эфире рассказал журналист-расследователь Bihus.Info Даниил Мокрик.

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По его словам, в диссертации есть много самоповторению и фраз, которые не имеют никакого семантического значения и не несут смысловой нагрузки.

Это действительно жом, но на бумаге – жом научным языком,

– сказал Мокрик.

Зачем Киве научная степень

Журналист отметил, что есть 2 объяснения, зачем Киве научная степень:

это всегда солидно;

научная степень дает ему право на 15% доплаты к зарплате.

К кому больше всего вопросов

Есть вопросы, как сказал Мокрик, ко всем тем членам научного совета, которые проголосовали за предоставление Киве ученой степени: "Я думаю, они поставили себя на один уровень ученых с Кивой".

Также остаются вопросы к его официальным оппонентам, которые дали положительные отзывы на диссертацию, и к его научному руководителю.

Мокрик рассказал о диссертации Кивы: смотрите видео

Что известно о диссертации Ильи Кивы