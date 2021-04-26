Це справді жом на папері, – Мокрик про дисертацію Киви
Одіозному народному депутату Іллі Киві присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації. Експерти вважають, що в його роботі багато загальних фраз без будь-якої конкретики.
Джерело:24 канал
Там є багато тверджень, які погано підкріплені аргументами. Про це в ефірі розповів журналіст-розслідувач Bihus.Info Данило Мокрик.
До теми Кива – кандидат наук: йому присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації
За його словами, в дисертації є багато самоповторень і фраз, які не мають жодного семантичного значення і не несуть змістового навантаження.
Це справді жом, але на папері – жом науковою мовою,
– сказав Мокрик.
Навіщо Киві науковий ступінь
Журналіст відзначив, що є 2 пояснення, навіщо Киві науковий ступінь:
- це завжди солідно;
- науковий ступінь дає йому право на 15% доплати до зарплати.
До кого найбільше запитань
Є запитання, як сказав Мокрик, до всіх тих членів Наукової ради, які проголосували за надання Киві наукового ступеня: "Я думаю, вони поставили себе на один рівень науковців з Кивою".
Також залишаються запитання до його офіційних опонентів, які дали схвальні відгуки на дисертацію, і до його наукового керівника.
Мокрик розповів про дисертацію Киви: дивіться відео
Що відомо про дисертацію Іллі Киви
- Наприкінці березня на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України з'явилась інформація, що Ілля Кива зібрався захищати дисертацію.
- Політик підтвердив це і заявив, що упродовж життя займається самовихованням.
- Під час захисту роботи не пускали журналістів. Потрапити у приміщення дозволили лише медійникам каналів Віктора Медведчука.
- Після того як один з членів приймальної комісії поставив Киві питання, той уникнув відповіді.
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