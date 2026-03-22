Выпадет мокрый снег и дождь в Украине: как изменится погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода, однако местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Морозы еще сохранятся в ночные часы, также специалисты предупреждают о шквалах ветра.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Ночные морозы, без существенных осадков, но с ветром: прогноз погоды на 22 марта

Как изменится погода в скором времени?

По данным синоптиков, с 22 по 24 марта погода еще будет оставаться без осадков, но в южных областях местами возможны незначительные дожди, а ночью 22 марта в Карпатах может выпасть незначительный мокрый снег.



Прогноз погоды на 23 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Ветер в основном будет двигаться северо-восточным направлением со скоростью от 5 до 12 метров в секунду, однако в Крыму и Приазовье в воскресенье в дневные часы возможны порывы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температурные показатели в эти дни значительно не изменится. В ночное время они составят от 4 градусов тепла и будут снижаться до 3 градусов мороза. В течение дня прогнозируют колебания от 8 до 14 градусов тепла.



Погода на 24 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Будет ли ухудшение погоды?