Выпадет мокрый снег и дождь в Украине: как изменится погода в ближайшие дни
- В ближайшие дни в Украине будет сухая погода, хотя возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах.
- Температура ночью будет от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем от 8 до 14 градусов тепла.
В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода, однако местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Морозы еще сохранятся в ночные часы, также специалисты предупреждают о шквалах ветра.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Как изменится погода в скором времени?
По данным синоптиков, с 22 по 24 марта погода еще будет оставаться без осадков, но в южных областях местами возможны незначительные дожди, а ночью 22 марта в Карпатах может выпасть незначительный мокрый снег.
Прогноз погоды на 23 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Ветер в основном будет двигаться северо-восточным направлением со скоростью от 5 до 12 метров в секунду, однако в Крыму и Приазовье в воскресенье в дневные часы возможны порывы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температурные показатели в эти дни значительно не изменится. В ночное время они составят от 4 градусов тепла и будут снижаться до 3 градусов мороза. В течение дня прогнозируют колебания от 8 до 14 градусов тепла.
Погода на 24 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Будет ли ухудшение погоды?
В общем сильных осадков в течение третьей декады марта ожидать не стоит, они будут оставаться в пределах нормы. Несмотря на это, по его словам, местами возможны незначительные дожди, местами они могут быть умеренными.
Впрочем, хоть начало марта было с высокими, по сравнению с климатической нормой, температурами и дефицитом осадков, но в конце месяца такая ситуация может немного измениться. Вероятно, вскоре дождей станет больше.
Ранее отмечали, что тепло стало в Украине несколько сдержанным, еще на этой неделе произошло кратковременное похолодание и незначительные осадки в некоторых регионах. Но со следующей недели такие условия могут измениться.