Молчат о продавце: на Закарпатье чиновницы подделали COVID-сертификаты

На Закарпатье работницы Мукачевского горсовета сделали поддельные сертификаты о вакцинации. Фейковые документы чиновницы подали в отдел кадров.

Женщины незаконно приобрели поддельные документы, заплатив за каждый по 1500 гривен. Закарпатские полицейские уже направили дела о фальсификации COVID-сертификатов в суд.

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Чиновницы не признаются, где купили сертификаты

Полицейские Мукачево пока устанавливают человека, который изготовил подделки. Сами же женщины отказываются объяснять, где и у кого приобрели фальшивый документ.

Женщины не проходили никаких медицинских манипуляций,

– отметили в Нацполиции Закарпатской области.

Чиновницам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об использовании заведомо поддельного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до 2 лет ограничения свободы.

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Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала